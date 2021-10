Silvio Berlusconi, chi apprezza in Forza Italia l'"inciampo" su Meloni e Salvini

Arnaldo Magro 02 ottobre 2021 a

Per quanto riguarda Forza Italia, pare che in molti al suo interno, abbiano gioito per le frasi di Silvio Berlusconi (poi smentite). Quel «non scherziamo» rivolto ai due soci di maggioranza, ha però gettato discredito sull’alleanza tutta, di centrodestra.

Meloni e Salvini, se ci si mette pure La Russa a trasformare un caso nel caos...

Anche qui, non si avvertiva il bisogno di quella bordata, a pochi giorni dal voto, se non per far prefigurare un riposizionamento futuro di Forza Italia. Andrea Ruggieri che di Silvio è stato anche il portavoce, annuncia un cambio di passo nell’immediato: «Berlusconi vuole rinnovare nelle idee e nelle facce. Vuole prolungare Mario Draghi a Palazzo Chigi. Il che sarebbe una bellissima notizia. Per me». Per lui senza dubbio, per i due alleati che invece vogliono il voto al più presto, non di certo.

Draghi zitto zitto seppellisce tutti i partiti. Ora sfascia pure il centrodestra

