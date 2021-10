Meloni e Salvini, se ci si mette pure La Russa a trasformare un caso nel caos...

Arnaldo Magro 02 ottobre 2021 a

Aiutati che il Cielo ti aiuta». Probabile a questo punto, stando agli strilli dei giornali, che all’interno del centrodestra, si sia optato per un altro schema di gioco. Che si stia facendo tutto il possibile e anche più, per ingenerare fraintendimenti gratuiti. Per allargare le maglie di una rete, che rischia presto di strappare.

Il «questi sono pazzi» pronunciato da Ignazio La Russa, è solo l’ultimo episodio, di difficile comprensione per l’elettorato. Perché un «banale» ritardo aereo, debba diventare forzatamente il caso del giorno, non lo si capisce francamente. Non si avvertiva il bisogno, da parte di un dirigente fidato e di lungo corso, di creare la notizia dapprima, per smentirla in seguito.

Anche perché Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno bisogno di lavorare in sinergia. Si sono parlati e rivisti a Roma. Sanno quanto in questo momento, uno abbia bisogno dell’altra e vicerversa. Pensare che Salvini e Meloni non capiscano la complessità dello scenario, equivale a spiegare a Roberto Mancini come si vince un Europeo di calcio.



