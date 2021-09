DiMartedì, Francesca Donato litiga con la regia di La 7 e attacca Matteo Salvini

29 settembre 2021 a

a

a

Scintille a "DiMartedì" dove Francesca Donato, eurodeputata uscita pochi giorni fa dal gruppo della Lega, litiga prima con la regia di La 7, creando imbarazzo a Giovanni Floris a DiMartedì, e poi svela un retroscena piuttosto pesante.

"Dovete togliermi lo spazio sopra la testa" dice fuorionda la Donato, interrompendo l'intervento di Elsa Fornero sul caso di Luca Morisi. L'indicazione della Donato è alla regia, evidentemente imprecisa nella sua inquadratura. La parola poi passa all'europarlamentare, che a sua volta affronta il tema dell'ex responsabile della comunicazione di Salvini, dimessosi la scorsa settimana e ora indagato per cessione di sostanze stupefacenti.

La Donato ci tiene a fare una precisazione, che sa di vendetta fredda nei confronti di Salvini: "Tutta questa situazione dovrebbe insegnare che certi toni di odio e smisurati rispetto alle giuste battaglie che si intendono fare dovrebbero essere abbandonati. Morisi non era l'autore dei contenuti, era solo il responsabile del sistema di comunicazione".

Disgustose parole della Fornero contro Salvini. Attacco per vendetta personale

"Determinati contenuti - sottolinea ancora la Donato - erano portati avanti perché sentiti dal partito e dagli elettori. Inoltre non c'era odio nei confronti dei migranti, ma una lotta all'immigrazione clandestina. Non c'era odio contro i tossicodipendenti ma lotta ai trafficanti di droga". E intanto la Fornero scuote il capo in segno di disaccordo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.