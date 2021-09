L'Aria Che Tira, "Draghi al Colle favorisce il centrodestra". Il retroscena di Fratelli d'Italia sul prossimo presidente della Repubblica

Giada Oricchio 29 settembre 2021 a

Il risiko del Quirinale: Fratelli d’Italia apre a Mario Draghi Presidente della Repubblica. Giorgia Meloni, leader di FdI, proco prima di intervenire all’assemblea di Confcommercio a Roma, è stata intercettata dai microfoni de “L’Aria che Tira”, il programma di Myrta Merlino su La7, mercoledì 29 settembre.

Dopo le dichiarazioni del ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti (“Interesse del Paese è Draghi al Quirinale. Poi subito al voto”), la domanda è una sola: tutto il centrodestra la pensa come l’esponente leghista? Oggi Giorgia Meloni ha risposto: “L’ho detto cento volte: non sono in grado di dire se al momento Fratelli d’Italia sosterrebbe Draghi al Quirinale, sicuramente il fatto che quest’elezione porterebbe ragionevolmente a nuove elezioni potrebbe essere un punto a favore. Ma sono di più gli elementi che servono per valutare un Presidente della Repubblica, è pesto per dirlo”.

Tuttavia, il partito della Meloni ci sta pensando e non disdegna l’ipotesi come ha rivelato Ignazio La Russa poco prima in collegamento con Myrta Merlino. L’esponente di FdI ha ammesso che Mario Draghi al Colle favorisce un governo di centrodestra poiché si andrebbe a elezioni anticipate e il partito di Giorgia Meloni, insieme alla Lega, domina i sondaggi sulle intenzioni di voto. Dopo le parole di Meloni, la conduttrice de “L’Aria che Tira” ha sottolineato: “La linea è chiara, è come ha detto La Russa: se l’arrivo di Draghi al Quirinale vuol dire elezioni anticipate più o meno certe, si può fare” e il senatore si è riallineato con la linea più attendista e cauta di Meloni: “Non proprio così. Ci pensiamo, è un po’ presto ma non lo escludiamo”.

