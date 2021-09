Due vaccini insieme, la profezia di Lopalco sulla lotta ai virus

Giorgia Peretti 27 settembre 2021 a

Che succederà con l’influenza stagionale? Questa la domanda sottoposta a Pier Luigi Lopalco, lunedì 27 settembre a “Stasera Italia”. Al centro del dibattito del talk show dell’access prime time di Rete 4, condotto da Barbara Palombelli, ci sono i vaccini e il green pass. A commentare gli sviluppi dell’andamento pandemico è l’assessore alla sanità della regione Puglia, che in un primo momento ribadisce l’importanza della certificazione verde per la corsa contro l’immunizzazione e poi ipotizza la somministrazione contemporanea di due vaccini: la terza dose anti-Covid assieme a quella antinfluenzale. “Nel momento in cui tutti si vaccinano e noi raggiungiamo coperture vaccinali tali per cui il virus non circola più, possiamo dire addio green pass. Non ci sarà più bisogno di nessun controllo, così come non facciamo controlli con tante altre vaccinazioni.

Cioè il green pass purtroppo è stato un metodo necessario per cercare di limitare la circolazione del virus ma anche un incentivo alla vaccinazione laddove si cominciava ad osservare in tutta Europa, e non soltanto in Italia, c’era una resistenza alla vaccinazione con una minaccia così grave come la pandemia”. Per l’epidemiologo, dunque, il green pass è uno strumento utile per raggiungere la libertà: “avere coperture vaccinali elevate significa recuperare la libertà, il virus continuerà pure a circolare ma non creerà problemi da pandemia”. Infine, guardando al futuro, in merito alla vaccinazione per l’influenza stagionale, Lopalco ipotizza la somministrazione contemporanea: “Il vaccino per l'influenza è pronto comincerà ad essere distribuito probabilmente nella seconda metà di ottobre, e sarà somministrato. Certo sarebbe un grosso vantaggio se quest’anno potessimo somministrare il vaccino antiinfluenzale insieme con il vaccino Covid: uno in un braccio, uno nell’altro. Poiché la platea da vaccinare nelle prossime settimane prevederà anche gli anziani che devono fare uno e l’altro potrebbe essere utile per un anziano fare una vaccinazione insieme all’altra”.

