L'epidemiologo Lopalco portato in trionfo dal popolo no pass: inutile il vaccino ai giovani

Pierluigi Lopalco prende posizione sul vaccino ai giovani, dando ragione ai dubbi già esposti da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. L’epidemiologo, scelto dal governatore della Puglia come assessore alla Sanità regionale in modo da coordinare le mosse contro la pandemia di Covid, è diventato l’idolo dei no pass con le sue dure parole: “Lo dico da un punto di vista tecnico ed epidemiologico, non ha senso vaccinare i giovani. Questi vaccini sono dei vaccini ottimi per prevenire la malattia grave, l’ospedalizzazione e la morte. Questi vaccini non prevengono, se non in minimissima parte, la circolazione del virus. Quindi se io vaccinassi per esempio i giovanotti che vanno a prendersi l’aperitivo sui Navigli di Milano io butterei delle dosi di vaccino. Lo ribadisco, sarebbe un buttarle. Non li proteggerei dalla malattia grave, perché i giovanotti in questione non se la fanno, e non proteggerei le loro famiglie, perché loro vaccinati - conclude il professore - potrebbero comunque portare il virus in famiglia, se continuano a prendersi l’aperitivo”.

