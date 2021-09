I cittadini non sono sudditi, Meloni all'attacco sul green pass

20 settembre 2021 a

«Perché l’Italia è l’unica nazione al mondo a prevedere il certificato verde per riconoscere un diritto previsto dalla nostra costituzione che oggi puoi esercitare se hai un certificato che ti dà il governo? Ora, o sono matti tutti gli altri, o forse siamo noi che abbiamo perso il senno. A me pare la seconda. Nessuno l’ha imposto per poter lavorare, e io credo sia giusto. La campagna vaccinale si favorisce con un’informazione corretta. Qui invece prima si è fatta confusione, e quando la gente ha iniziato a fare domande si è messo l’obbligo. Non mi pare un modo intelligente di procedere, tipico di che pensa che cittadini siano sudditi». Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a Caserta per un appuntamento elettorale a sostegno del candidato sindaco del Centrodestra Gianpiero Zinzi.

