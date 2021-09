Figliuolo vede già l'effetto green pass "Boom di prenotazioni dei vaccini"

Benedetto Antonelli 19 settembre 2021 a

Si aggiorna la triste contabilità della pandemia di coronavirus in Italia, con altri 51 decessi, che portano il totale a 130.284, e 4.578 nuovi casi. Cala il tasso di positività, all’1,3% dall’1,6% di ieri, e dati positivi arrivano ancora una volta anche dalla pressione sugli ospedali, in diminuzione. Nelle terapie intensive i posti occupati sono 519, 6 in meno rispetto a venerdì, nei reparti ordinari 3.958 (-31). Per quanto riguarda le regioni, la più colpita è la Lombardia, con 765 nuovi casi giornalieri, mentre la cabina di regia ha deciso che anche la prossima settimana la Calabria rimarrà in fascia bianca. Meno buone le notizie che arrivano dall’Istituto Superiore di Sanità: la percentuale di casi diagnosticati di Covid-19 fra gli operatori sanitari rispetto al resto della popolazione è in leggero aumento da inizio luglio, sebbene stabilmente sotto lo 0,02% da inizio febbraio.

Dall’Iss arriva poi un’ulteriore conferma dell’efficacia del vaccino: la maggior parte dei casi notificati negli ultimi 30 giorni in Italia sono stati diagnosticati in persone non vaccinate. «Si osserva - sottolinea l’Iss - una forte riduzione del rischio di infezione da virus Sars-Cov-2 nelle persone completamente vaccinate rispetto a quelle non vaccinate (77% per la diagnosi, 93% per l’ospedalizzazione, 96% per i ricoveri in terapia intensiva e per i decessi)». Infine, per quanto riguarda giovani e giovanissimi, l’Iss ha rilevato che durante il periodo 30 agosto-12 settembre sono stati diagnosticati e segnalati 17.312 nuovi casi di Covid nella popolazione 0-19 anni, di cui 190 ospedalizzati, 2 ricoverati in terapia intensiva e nessun deceduto. Nelle due settimane precedenti (16-29 agosto 2021) erano stati diagnosticati 22.843 nuovi casi nella stessa fascia, di cui 297 ospedalizzati, 4 ricoverati in terapia intensiva e zero decessi. Invece, per la popolazione con età inferiore ai 12 anni, attualmente non vaccinabile, si è registrata una diminuzione dell’incidenza solo a partire da fine agosto.

Intanto, sul fronte delle vaccinazioni pare già che ci sia l’effetto green pass. «A livello nazionale, si è verificato un incremento generalizzato delle prenotazioni di prime dosi tra il 20% e il 40% rispetto alla scorsa settimana. Nella giornata odierna si è riscontrato un aumento del 35% di prime dosi rispetto alla stessa ora di sabato scorso», spiega la Struttura Commissariale guidata dal generale Figliuolo. «Considerando che la maggior parte dei centri vaccinali sono ad accesso libero, occorre monitorare, nei prossimi giorni, l’andamento delle adesioni per valutare se il trend attuale si consoliderà in maniera strutturale».

