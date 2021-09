Non si placa l'ossessione di Letta per Salvini: totalmente irrilevante sull'agenda di governo

19 settembre 2021 a

a

a

Ma non era Matteo Salvini a minare la stabilità del governo con le sue dichiarazioni contro gli alleati della maggioranza che sostiene Draghi? Come al solito dal Partito Democratico fanno l’opposto di quello che promettono e da parte di Enrico Letta arrivano gravi parole di critica indirizzate al leader della Lega. “Il Partito democratico è al governo con Draghi per fare le cose che servono agli italiani e quello che conta è far uscire l'Italia dalla pandemia e ripartire. Draghi sta facendo questo senza ascoltare le posizioni e le proposte di Salvini. Ed è il motivo per cui le cose stanno andando bene. Salvini, su questi temi, è totalmente irrilevante sull'agenda di governo” le parole del segretario Dem nel corso del suo tour in Calabria.

Meloni e Michetti, scatta il boicottaggio mediatico: hanno paura di noi

In un altro incontro nella regione del Sud-Italia poi ha rincarato la dose: “Noi siamo un partito di responsabilità che sostiene le scelte giuste del governo Draghi, altri come Salvini e Meloni invece no. Sul green pass si va nella buona direzione mentre Salvini, che fa parte della maggioranza, in questo argomento si rivela irrilevante nelle scelte di governo. Anche la Meloni è sulle sue posizioni ma lei fa opposizione ed è anche comprensibile. La destra italiana è una destra estrema, estremista perché vede in Salvini e Meloni i suoi punti di riferimento. Lo dico con dispiacere, dove sono i moderati del centrodestra? Oggi - ha terminato il suo discorso Letta - la loro linea è determinata solo da Berlusconi e Salvini, per questo dobbiamo evitare di consegnare l'Italia ancora al centrodestra”. Si profila un nuovo scontro tra leader politici.

"Contro la Costituzione". Sinistra spaccata pure sui referendum: lo sgambetto del Pd

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.