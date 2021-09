Meloni all'attacco dopo il boicottaggio mediatico al comizio con Michetti: facciamo paura

19 settembre 2021 a

a

a

Giorgia Meloni non ci sta e alza la voce. La leader di Fratelli d’Italia ieri si è presentata a Piazza del Popolo a Roma per la manifestazione “L’Italia del riscatto” volta a sostenere la candidatura di Enrico Michetti a sindaco di Roma nelle elezioni del 3 e 4 ottobre. Gli organizzatori hanno parlato di 10mila persone presenti nel centro storico della Capitale, un bagno di folla che però è passato quasi inosservato: “Rimango francamente basita dal fatto che praticamente nessun quotidiano abbia deciso di pubblicare sulle pagine nazionali una foto di Piazza del Popolo gremita, ieri a Roma, per Fratelli d'Italia. Chiunque altro avesse radunato così tanta gente in questo tempo difficile avrebbe visto riconosciuto lo spazio che meritava nelle notizie del giorno. Noi no. Dobbiamo fare veramente molta paura. Poco male. Grazie - conclude la Meloni nel suo messaggio su Facebook - alle migliaia di persone che ieri hanno colorato una piazza enorme per sostenerci nelle nostre battaglie”.

Fratelli d'Italia alla conquista di Roma. Poi il governo

