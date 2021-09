La Supermedia dei sondaggi premia ancora la Meloni in vista delle elezioni: vola il centrodestra

17 settembre 2021 a

Si avvicinano le elezioni del 3 e del 4 ottobre e YouTrend ha pubblicato l’ultima Supermedia dei sondaggi che riguardano il mondo della politica italiana. D’ora in avanti fino alla tornata elettorale dell’inizio del prossimo mese calerà il silenzio sui numeri dei partiti e quindi quella attuale è l’ultima fotografia prima della contesa: Fratelli d’Italia resta in testa e si conferma il primo partito italiano davanti alla Lega e al Partito Democratico.

Giorgia Meloni e i suoi si attestano in vetta alla classifica con un 20,3%, segno che la strategia di stare all’opposizione rispetto al Governo guidato da Mario Draghi sta pagando agli occhi degli elettori. La leader del partito di centrodestra si presenterà quindi al test delle urne in testa, con lo spoglio delle schede elettorali che darà un importante segnale rispetto alle posizioni del Paese.

Leggermente staccata da FdI c’è la Lega, che con il suo 19,8% è a breve distanza dal primato, ma con un margine sufficiente (+0,7%) rispetto al terzo partito d’Italia, il Pd di Enrico Letta. Dalla Supermedia emerge che i primi tre partiti sono tornati a essere racchiusi in uno spazio strettissimo, ampiamente entro il margine d’errore medio (+/- 3%) della grande maggioranza dei sondaggi. Stabile anche il Movimento 5 Stelle (16,3%), con la coalizione di centrodestra sempre ad un passo dalla soglia del 50%. Non sono arrivati scossoni in questa settimana, a parlare saranno i 12 milioni di elettori chiamati al voto.

