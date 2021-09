Giorgia Meloni, la dedica di auguri alla figlia Ginevra fa esplodere i social: "La mia guida"

16 settembre 2021 a

Nel giorno in cui Giorgia Meloni concede una lunghissima intervista a L'Aria Che Tira, il programma di La7 condotto da Myrta Merlino su La7, la leader di Fratelli d'Italia festeggia anche la nascita della figlia Ginevra. "Non ho padroni e non c'è un padrone nel centrodestra, quando Draghi ha fatto delle cose che condividevo gli ho detto bravo" tuona in tv con tono austero e deciso mentre sui social qualche ora prima mostra la parte più dolce e più intima, quella di mamma, condividendo la foto insieme con la figlia. Mamma Meloni tenerissima nel selfie con baby Ginevra che oggi, giovedì 16 settembre, compie 5 anni. Ed è subito pioggia di like e commenti.

"5 anni dalla prima volta che ti ho preso tra le mie braccia nell'ospedale nel quale mi hai costretto per ore, perché non volevi uscire, tipico di quella ostinazione che ora conosco così bene - scrive la Meloni - 5 anni dalla prima volta che ho sentito il tuo odore, guardato i tuoi occhi, accarezzato i tuoi piedini. 5 anni di scoperte, conquiste, paure, rimorsi e risate. 5 anni in cui mi hai fatto crescere e tornare bambina allo stesso tempo. Senza questi 5 anni che mi hai regalato, cucciolo mio, tutte le conquiste possibili non avrebbero avuto lo stesso sapore, lo stesso significato, lo stesso valore. Perché alla fine è soprattutto per te che mi sono ripromessa di non avere mai paura, di dire sempre la verità, di fare le scelte necessarie per essere sempre in pace con la mia coscienza. Sei così piccola eppure sei la mia principale fonte di ispirazione, e quindi, in fondo, la mia guida. 5 anni, i più belli della mia vita. Grazie fragolina mia, e buon compleanno".

