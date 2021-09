Fratelli d'Italia lancia la petizione contro la Lamorgese. Migranti e rave party: ora delle dimissioni

17 settembre 2021 a

a

a

A muso duro contro Luciana Lamorgese. Fratelli d’Italia e la sua leader Giorgia Meloni hanno lanciato una petizione online per invitare gli italiani a sostenere la mozione di sfiducia nei confronti del ministro dell’Interno del Governo di Mario Draghi, al centro di numerose polemiche negli ultimi mesi. “Frontiere spalancate all'immigrazione clandestina e incontrollata, episodi imbarazzanti come il maxi rave illegale nel viterbese, hotspot stracolmi, agenti che operano in condizioni vergognose: il Ministro Lamorgese deve dimettersi. Da oggi puoi sostenere la mozione di sfiducia di Fratelli d'Italia al ministro dell'Interno firmando la nostra petizione” ha scritto la presidente di FdI su Facebook.

Ultimi sondaggi prima delle elezioni: vola il centrodestra, la Meloni stacca tutti

Sul sito dove si può sottoscrivere la petizione si legge invece questo messaggio: “Aumento dell'immigrazione clandestina, rave party illegali e scarso controllo del territorio. E' arrivato il momento di sostituire il Ministro degli Interni. FIRMA ANCHE TU! I sottoscrittori chiedono ai parlamentari di sostenere e votare la mozione di sfiducia preparata da Fratelli d'Italia nei confronti del ministro Lamorgese”. La lotta di FdI contro l'ex prefetto di Milano entra nel vivo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.