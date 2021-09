Green pass obbligatorio, dal governo via libera unanime: le nuove misure nel decreto

16 settembre 2021 a

C'è l'ok unanime del Consiglio dei ministri al decreto che estende l'obbligo di Green pass ai lavoratori della Pa, delle imprese private, degli organi amministrativi ed elettivi e del mondo del volontariato. Nel dl sono previste multe da 600 a 1.500 euro per il lavoratore che non ha il certificato verde e prova a eludere i controlli. C'è poi l'obbligo per le farmacie di adeguarsi alla convenzione che prevede un prezzo calmierato per tamponi fino al 31 dicembre. In particolare il costo dovrebbe essere di 8 euro per gli under 18 e di 15 per tutti gli altri.

Tutte le nuove misure

Sanzioni come nella scuola, e quindi dopo 5 giorni sospensione senza stipendio, per i lavoratori pubblici e privati sprovvisti di Green pass. Se però il dipendente dovesse accedere sui luoghi di lavoro eludendo il controllo la sanzione diventerebbe pecuniaria e disciplinare.È quanto dovrebbe prevedere il dl di estensione del Green pass che approderà in Cdm oggi pomeriggio, secondo quantoáapprende LaPresse al termine della cabina di regia tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e i capidelegazione dei partiti che sostengono il Governo.

Per lavorare sarà obbligatorio il green pass: ecco quando arriva la scure per i lavoratori

È in corso un riflessione sulla possibilità di abbassare la quarantena per chi entra in contatto stretto con un positivo al Covid ma ha già effettuato entrambe le dosi di vaccino. È quanto apprende LaPresse al termine della cabina di regia tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e i capidelegazione dei partiti che sostengono il Governo. Su richiesta di alcune regioni si chiederà un parere al Cts per valutare se estendere la validità del tampone fino a 72 ore. La richiesta delle Regioni è stata accolta dal Ministro Speranza e la Ministra Gelmini ha annunciato un quesito esplicito al Cts.

Green pass verso l'estensione, Salvini "obbliga" anche deputati e senatori

