Green Pass, Matteo Salvini chiede l'obbligo per deputati e senatori: "Anche in Parlamento"

Continua il confronto interno alla maggioranza sul Green pass. E mentre trapelano le indiscrezioni sul contenuto del nuovo decreto, che estende l’obbligo nei luoghi di lavoro, il leader della Lega Matteo Salvini rilancia: “Se la politica impone il Green pass ai lavoratori, e addirittura a chi fa volontariato, è ovvio che i politici devono essere i primi a rispettare queste regole, a partire dal Parlamento. Punto”. E invoca, quindi, un concetto di equità tra rappresentanti e rappresentati.

Il tema sul certificato verde anche al Parlamento è stato molto dibattuto nelle scorse ore. Dal governo è arrivata infatti un’indicazione in tal senso con gran parte del quadro politico che ne ha rivendicato l’opportunità. Della questione si parla da prima della pausa estiva e sia Camera e Senato avevano stabilito l’obbligo all’esibizione del green pass soltanto per alcuni ambienti (non, ad esempio, per l’Aula e le Commissioni), in base al principio di autodichia, cioè di autonoma decisione. Già allora alcune forze politiche premevano per un obbligatorietà in tutti gli ambienti dei Palazzi. Ora, già da questa settimana dovrebbe arrivare una decisione complessiva, da entrambi i rami del Parlamento.

