Rutelli al Quirinale, la battuta della Gismondo imbarazza la Palombelli

Imbarazzo a “Stasera Italia”, il programma di Rete4 condotto da Barbara Palombelli: "Al Quirinale vedo Rutelli". La conduttrice chiede ai suoi ospiti un pronostico sul possibile Presidente della Repubblica dopo Sergio Mattarella.

Il giornalista Giampiero Mughini vede al Colle Mattarella o Draghi e ritiene “irrealistica” quella di Silvio Berlusconi, mentre la virologa Maria Rita Gismondo, in collegamento, si lascia andare a una battuta sul marito della Palombelli: “Chi mi piace? Rutelli ad esempio. Che ne dice?!”. La giornalista è colta di sorpresa e strabuzza gli occhi: “No, seriamente…” e Gismondo si ricompone: “Nessuno dei nomi che si fanno, non porta assolutamente bene, come si sa, alla fine vengono bruciati. Mi auguro che si elegga un Presidente che ci rappresenti e che ci guidi in un mondo globale che è molto difficile da gestire”.

