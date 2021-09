Sondaggio bomba da Mentana, solo gli elettori del Pd vogliono il bis di Mattarella al Quirinale

13 settembre 2021 a

a

a

Sorpresa sulla strada che porta all'elezione del presidente della Repubblica. A registrare il polso dell'opinione pubblica sul Quirinale nel pieno del semestre bianco è il sondaggio Swg di lunedì 13 settembre presentato al Tg La7 da Enrico Mentana.

Fratelli coltelli nel Pd. Bonaccini massacra Bettini: no alla crisi di Governo, solo grazie a Draghi…

Tra le novità più rilevanti riguardano l'ipotesi di un secondo mandato per Sergio Mattarella. Altro che plebiscito per il capo dello Stato, il campione intervistato è spaccato sul bis. Il 52 per cento è favorevole alla rielezione contro il 48 per cento dei contrari. Ad augurarsi qualche altro anno al Quirinale, però, sono quasi solo elettori del Pd che magari sperano che Mattarella possa togliere al partito di Enrico Letta qualche castagna dal fuoco: il 72 per cento del totale dei sostenitori dei dem che si auspicano un Mattarella bis, seguiti dalla "classifica" interna ai partiti dal M5s (51%).

Il processo che fa tremare il Quirinale: l'ex funzionario e le mazzette che imbarazzano Mattarella

Tra i contrari a un secondo mandato soprattutto elettori di Lega e Fratelli d'Italia che compongono il 48 per cento che vorrebbe un altro nome al Quirinale.

Già, ma chi? L'ipotesi che porta a Mario Draghi è sempre la più forte, ma arrivano segnali contrastanti sul premier. Il 46 per cento lo vedrebbe bene al Quirinale, ma per il 54 per cento, interpellato su un quesito ad hoc, preferirebbe che resti a Palazzo Chigi fino alla fine della legislatura.

Il terrore della politica? Salvare la pensione dal rischio Draghi al Quirinale

Diverse le sorprese sui papabili per la presidenza della Repubblica in base al sondaggio Swg. La più clamorosa è l'approvazione per l'ex premier Giuseppe Conte: il 29 per cento lo vorrebbe al Quirinale. L'unica donna con numeri importanti è l'eterna Emma Bonino (26 per cento), mentre la classifica continua con Carlo Cottarelli, Paolo Gentiloni, Romano Prodi, Marta Cartabia e David Sassoli. Al decimo posto Silvio Berlusconi, per lui un apprezzamento del 18 per cento, tre punti inferiore a quello per l'ex premier Mario Monti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.