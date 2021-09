Al via la prossima settimana, Zingaretti lancia la terza dose nel Lazio

12 settembre 2021 a

«Il Lazio parte con la terza dose di vaccino. Dalla prossima settimana iniziamo con chi ha ricevuto un trapianto e che saranno contattati dal sistema sanitario regionale. Continuiamo a mettere in sicurezza la vita e il futuro». Così Nicola Zingatti governatore della Regione Lazio su Twitter.

Intanto nel Lazio su 12.863 tamponi molecolari e 6.983 tamponi antigenici, si registrano 323 nuovi casi positivi (-39), -94 casi rispetto a domenica 5 settembre. Sono 5 i decessi (+2), 442 i ricoverati (-3), 62 le terapie intensive (+3) e 314 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,6%. I casi a Roma città sono 146. Lo rende noto l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione, Alessio D’Amato. Prosegue la campagna vaccinale: superato l’80% di immunizzazione della popolazione over 12. Per l’avvio dell’anno scolastico pronte le "scuole sentinella", con 30 mila test per gli studenti.

