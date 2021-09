Conte è disperato, così tarocca anche la foto del comizio

12 settembre 2021 a

« Conte è così disperato che "corregge" le foto dei suoi comizi per far credere che ci sia la folla. Invece parla davanti a poche centinaia di persone. A Savona in piazza Sisto è accaduto proprio questo». Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, coordinatore Lega in Liguria.

E prosegue: «Dopo aver confinato il palco in un angolo della piazza per fare "effetto pienone" con 4 gatti, dopo aver utilizzato inquadrature strette e zoom vertiginosi, Conte ha perfino utilizzato la foto (mischiandola sapientemente alle altre) di una piazza che nulla ha da spartire con Savona e facilmente riconoscibile dal fatto che microfono e giacca sono diversi. Si tratta infatti di Pinerolo, provincia di Cuneo! Evidentemente l’avvocato Conte oggi ha l’acqua alla gola nell’unica città in Italia in cui è presente con la sua lista, in contrapposizione anche al Movimento 5 Stelle».

