In Onda, Concita De Gregorio ammutolisce Giuseppe Conte: "Ma quando comincia?"

"In realtà attendiamo tutti il debutto, non il prepensionamento. Quando comincerà?". Concita De Gregorio a In Onda in collegamento con il leader M5S Giuseppe Conte picchia durissimo e, lui l'ex premier quasi balbetta mentre passeggia a Bologna seguito dalla folla. Il tema centrale è la gaffe di qualche ora prima: "È molto stancante fare il leader di partito" confessa e la dichiarazione fa subito il giro del web. Anche David Parenzo affonda e l'avvocato, in evidente in imbarazzo cerca di cavarsela così: "Lavorare per il bene comune è un impegno enorme, ma questo non significa che io sia stanco. Anzi, con questo entusiasmo si moltiplicano le energie".

Non reggerò ancora a lungo, la confessione di Conte spiazza tutti

Ma quando la De Gregorio lo infilza e domanda: "Quando comincerà?" Conte non sa che pesci prendere: "Ho iniziato adesso - tentenna con la solita retorica grillina - ho iniziato in questi giorni dialogando con le persone. Riuscite ad avere una panoramica della piazza, c'è tanto calore, le persone hanno voglia di dare un contributo".

