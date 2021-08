Rocco Casalino, l'incredibile gaffe sul voto online. Autogol M5s: aridatece Rousseau!

05 agosto 2021 a

Archiviato Rousseau, la piattaforma informatica per la democrazia diretta legata a Davide Casaleggio, l'incoronazione di Giuseppe Conte sarà celebrata sul nuovo strumento online di voto scelto dal Movimento 5 Stelle. È cominciata infatti questa mattina la votazione dell’Assemblea nazionale degli iscritti del M5S per l’elezione dell'ex premier a capo politico dei 5Stelle.

Il quesito posto alla base pentastellata sulla nuova piattaforma Skyvote recita: ’Sei favorevole all’elezione del prof. Giuseppe Conte alla carica di Presidente del Movimento 5 Stelle?’. Scontato il risultato, che secondo ogni previsioni finirà con un plebiscito. La consultazione online si chiuderà domani sera alle 22p, potranno votare tutti gli attivisti regolarmente iscritti con identità certificata da almeno sei mesi (iscritto prima del 5 febbraio 2021). In occasione della votazione dei giorni scorsi sulle modifiche allo statuto, su 113.894 aventi diritto si erano espressi 60.940 iscritti.

Tra questi, naturalmente, figura anche Rocco Casalino. Nessun c'era nessun dubbio su cosa avrebbe votato l'ex potentissimo portavoce del premier quando era inquilino di Palazzo Chigi. Nel dubbio, Rocco ha postato lo screenshot dell'avvenuta votazione in favore di Conte presidente M5s.

Una gaffe clamorosa per chi è stato portavoce del capo del governo, ovvero all'apice delle istituzioni. Già, perché uno dei principi base di una democrazia è quello della segretezza del voto. E il nuovo sistema di consultazione del Movimento 5 Stelle non sembra garantirla. La foto postata da Casalino col commento "è un'emozione per me" fa venire in mente le foto alla scheda elettorale nel segreto dell'urna scattate da tanti militanti alle elezioni del 2013, cosa gravissima e vietata. Insomma, almeno per il voto online aridatece Rousseau!

