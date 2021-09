Salvini asfalta Letta: “La Lega è il primo partito. Resteremo al Governo, senza di noi nuove tasse dal Pd”

03 settembre 2021

Nell’evento “Itaca 20.21, viaggio tra le idee”, andato in scena a Formello, Matteo Salvini ha tirato alcune bordate ad Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, e ha detto chiaro e tondo che la Lega non ha alcuna intenzione di mollare il Governo di Mario Draghi: “Non vivo a pane e sondaggi, a differenza della sinistra, però ho avuto dei risultati sulla ripresa autunnale della politica che mi hanno dato un sorriso, visto che abbiamo passato tutta l’estate a sentirci dire Letta, Letta e il Pd. Sono numeri che mi sono arrivato da Enzo Rizzo, una persona che lavora con noi da anni. Il primo partito in Italia, anche a settembre, è la Lega con oltre 2,5 punti rispetto al Pd, che è il secondo partito. Poi per carità, nella vita tutto cambia, ma Letta guarda da dietro per il momento. La Lega ha scelta di entrare nel Governo per amor di patria e non ne usciremo. Non daremo mai la soddisfazione a Pd e 5Stelle di rimanere da soli per mettere tasse. Anche se ne va del mio fegato, perché a stare con Letta e Conte ne va della mia salute, è come vedere Lazio-Milan accanto a Lotito”.