Stasera Italia, “tutto fumo elettorale”. Paolo Liguori smonta la polemica sul vaccino e svela la vera spaccatura

Tutto fumo negli occhi degli elettori. Paolo Liguori non ha dubbi nel commentare l’attuale scenario politico con le numerose divisioni tra partiti sul vaccino e sul green pass. Il direttore di Tgcom è ospite di Stasera Italia nella puntata del 3 settembre e svela quello che in molti non hanno il coraggio di dire ai microfoni della trasmissione di Rete4 condotta da Veronica Gentili: “Salvini sta facendo un grande sforzo e deve cercare di portare quanti più elettori alla metà del Governo, un Governo europeo e moderno, non è facile. Alcuni consigliano di differenziarsi e di ricordare le bandiere, altrimenti si perdono voti e c’è Giorgia Meloni dietro. In questo momento non c’è divisione sui vaccini, è tutto fumo elettorale. Come si può essere divisi tra vivere e rischiare di ammalarsi e morire, non c’è questa divisione. È tutto fittizio e questa discussione infatti mi disturba. I no-vax sono quattro gatti”.

Liguori rivela poi il vero terremoto all’interno dei partiti, una questione che porterà ad importanti spaccature: “L’unica divisione che c’è è quella tra chi pensa che Mario Draghi debba continuare a guidare il Governo per il prossimo anno e mezzo e chi pensa invece che possa andare al Quirinale. Chi pensa che Draghi debba continuare a lavorare a Palazzo Chigi deve però trovare un Presidente della Repubblica. È una divisione seria, perché si vota prima per il Quirinale che per le elezioni politiche, lì la scelta va fatta una sola volta e quella determinerà il resto”.

