Conte? “Una barzelletta, siamo su Scherzi a Parte?”. Il Pd scarica Giuseppi dopo la gaffe sui decreti sicurezza

Il Partito Democratico si fa beffa di Giuseppe Conte per le improvvide dichiarazioni sui decreti sicurezza. “I decreti sicurezza hanno messo per strada decine di migliaia di migranti dispersi per periferie e campagne. L’eliminazione della protezione umanitaria ha impedito a molti migranti di entrare nel sistema di accoglienza e ad altri di farli uscire in quanto non aventi più titolo, con il risultato che migliaia di migranti sono diventati invisibili. Insomma, Matteo Salvini da Ministro dell’Interno sui rimpatri e sull’immigrazione ha fallito. È un dato di fatto” le parole dell’ex presidente del Consiglio che hanno fatto sorridere all’interno del Pd.

affariitaliani.it rivela che queste dichiarazioni sono state considerate una vera e propria barzelletta, addirittura qualcuno tra i parlamentari Dem ha commentato con “Ma siamo su Scherzi a Parte?”. Viene reputato semplicemente comico che il Premier che ha firmato quei decreti voluti dalla Lega ora li attacchi. “Finalmente, dopo tanto tempo, Conte ci ha dato ragione”, lo sfogo di un decano del Pd. L’obiettivo di Giuseppi è quello di dare al Movimento 5 Stelle un’identità da forza moderata e centrista che guarda alla sinistra riformista: certo evitare autogol del genere potrebbe aiutare.

