No vax e no green pass, pugno duro del governo. Partono le denunce

Tolleranza zero. Mentre la tensione sale alle stelle per le manifestazioni dei no pass sul piede di guerra, il governo annuncia provvedimenti durissimi contro le proteste violente: "Saremo intransigenti - annuncia con un tweet il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia - se qualcuno bloccherà i treni e arrecherà disagi alla circolazione ferroviaria, fino alla denuncia per interruzione di pubblico servizio. Un conto è manifestare pacificamente, altra cosa è creare disagi alle altre persone, commettendo di fatto un reato. Dovremo essere intransigenti".

"Ognuno ha la libertà di dire ciò che vuole, di scendere in piazza, purché in forma educata e rispettosa. Poi uno è anche libero di dire qualche scemenza perché, diciamoci la verità, molte scemenze vengono dette ma deve esserci rispetto. Quando non c'è rispetto, quando vengono bloccati i treni, quando vengono malmenate le persone, per me è terrorismo. È un atto terroristico che non è manifestare". È quanto ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a SkyTG 24.

"Posso capire anche degli eccessi, non voglio tutelarli ma posso comprenderli soprattutto dopo un anno e mezzo di sofferenza. Ma questo per me è terrorismo - aggiunge - Manifestare credo che sia un diritto. È come lo fai che fa la differenza. Se dopo 130.000 morti ancora non capiamo quello che stiamo vivendo c'è un problema". Parlando di chi non si vuole vaccinare e protesta in questo modo, dice: "A questi idioti io consiglio di stare in silenzio perché stanno uccidendo" altre "persone, un po' per cultura, un po' per paura, un po' perché non hanno un dialogo con il loro medico di base, un po' perché alcune cose non le capiscono, perché anche questo c'è".

