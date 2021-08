Luigi Di Maio minacciato dai no vax: "Devi crepare". Le chat contro il ministro su Telegram

31 agosto 2021 a

Sempre più aggressivi e minacciosi i no vax stavolta prendono di mira il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Un altro infame da giustiziare", "è necessario il piombo", "devi crepare". Sono solo alcune delle frasi spaventose dei no vax e no green pass comparse nelle chat Telegram contro il ministro.

A fomentare gli anti-vaccinisti sono state le ultime dichiarazioni di Di Maio a favore della campagna vaccinale. Il ministro degli Esteri era tornato sul tema sottolineando come "non solo tutto l'arco politico deve condannare le violenze che stiamo vedendo da parte di sedicenti no vax, che stanno manifestando con forme inaccettabili. Ma faccio anche un appello a tutte le forze politiche: non bisogna soffiare sul fuoco".

Il punto è che a far scoppiare un vero e proprio incendio sono i no vax. Dopo l'aggressione a un giornalista de La Repubblica durante la manifestazione a Roma e le minacce di morte ricevute dai medici Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco, nel mirino finisce anche il ministro degli Esteri.

"Solidarietà e vicinanza a Luigi Di Maio e a tutti coloro che, in queste ore, vengono minacciati da cosiddetti soggetti No vax e No Green pass" scrivono in una nota i deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Giustizia della Camera. "Stando a quanto riportato da alcune agenzie di stampa, il ministro Di Maio, che si è sempre speso a favore della campagna vaccinale, sarebbe stato pesantemente attaccato in una chat Telegram, con frasi estremamente violente. Proprio negli ultimi giorni, lo stesso di Maio aveva sottolineato come gruppi di sedicenti No vax stessero manifestando il loro dissenso in forme inaccettabili, chiamando tutto l’arco politico a condannare le violenze. Siamo al fianco di Di Maio e di chiunque, in questi momenti di crescente tensione, venga fatto oggetto di intollerabili attacchi fisici e verbali”.

