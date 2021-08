Bomba di Salvini sulla Lamorgese: cosa pensa Draghi, ministra commissariata?

30 agosto 2021 a

a

a

Luciana Lamorgese è ministro dell'Interno e si occupa di pubblica sicurezza e anche di difesa dei confini "ma non sa fare il suo lavoro". Matteo Salvini lunedì 30 agosto torna a cannoneggiare contro la responsabile del Viminale a Controcorrente, il programma condotto su Rete 4 da Veronica Gentili. "Fatto salvo il dramma Afghanistan, a oggi sono entrati solo via mare in Italia tra quelli che sbarcano e con le Ong quasi 40mila immigrati irregolari, da navi spagnole, tedesche, norvegesi che non li hanno portati in Francia, Grecia o a Malta ma sono arrivati qui. Mi sembra che sia un rischio per la sicurezza ma anche sanitario. Se a questo aggiungiamo che in Africa il numero di vaccinati è pari al 2 per cento... ", tuona il leader della Lega.

"Fa bene a vergognarsi". Letta senza simbolo Pd, la Meloni massacra il segretario Pd

L'emergenza immigrazione si è drammaticamente aggravate questa estate, con gli sbarchi senza sosta in SIcilia e non solo. "Voglio dedicare una preghiera al poliziotto morto di Covid che si è contagiato con nel hub di Taranto", dice Salvini che attacca: "Gli italiani non hanno bisogno di decine di migranti che entrano in Italia a rubare, delinquere e stuprare come successo a Milano. C'è una situazione di insicurezza generalizzata nel Paese".

Sondaggi, terremoto centrodestra. Meloni sempre lì, effetto Papeete sulla Lega?

Ma la Lega non voterà la mozione di sfiducia presentata da Fratelli d'Italia nei confronti della Lamorgese. "Noi non andiamo a votare quello che presentano altri, noi come Lega stiamo lavorando a una nostra proposta..." ha detto che Salvini quando gli chiedono se voterà la mozione di sfiducia annunciata dal partito di Giorgia Meloni nei confronti del ministro dell’Interno.

"Io sono convinto che il presidente del Consiglio" Mario Draghi "da questo punto di vista, sia insoddisfatto come me, come la Lega e la grande maggior parte degli italiani", ha detto ancora Salvini.

Dimissioni di Lamorgese e blocco navale immediato: Fratelli d'Italia tuona per gli sbarchi continui

Sulle parole del presidente Sergio Mattarella che ha invitato tutti a non dire ’no' all’accoglienza dei profughi afghani Salvini commenta: "Non penso che si riferisse a noi. Il problema per l’Italia non sono alcuni migliaia di profughi che sono già arrivati ma centinaia di migliaia di migranti clandestini...".

La Lega è inferocita: Carfagna e Gelmini difendono la Lamorgese e parlano come Letta

Sul tavolo anche la questione vaccini e il tema dell'obbligo. "Io ho fiducia negli italiani a differenza di chi parla di multe e licenziamenti... Io ho scelto da 48enne in buona salute di vaccinarmi, ma io non posso imporre ad altri di vaccinarsi. Con il governo Draghi la possibilità di vaccinarsi è estesa, ma continuiamo a spiegare che i vaccini salvano la vita ma senza obbligare".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.