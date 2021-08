Dimissioni del ministro Lamorgese e blocco navale immediato: Lollobrigida tuona per gli sbarchi dei migranti

28 agosto 2021 a

a

a

Maxi salvataggio di migranti a Lampedusa. Le motovedette della capitaneria di porto hanno portato in porto da questa mattina 550 migranti stipati in un peschereccio alla deriva nelle acque davanti alla più grande delle Pelagie. I migranti di nazionalità egiziana, marocchina e provenienti dalle nazioni subsahariane, dopo il tampone anti covid, triage medico e identificazione sono stati trasferiti nell'hot spot di contrada Imbriacola. I 550 andranno ad aggiungersi ai 695 ospiti della struttura che può contenere appena 250 persone.

Questa e le altre notizie sugli sbarchi hanno mandato su tutte le furie Fratelli d’Italia, che va all’attacco nei confronti del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, responsabile per il fallimento nella gestione dell’emergenza migranti: “Il fallimento del ministro Lamorgese - la dichiarazione di Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera - sull’emergenza immigrazione non può più essere giustificato. Centinaia di immigrati arrivati a Lampedusa e trasferiti in un hotspot già stracolmo, altri giunti a Messina, di cui alcuni già espulsi dall’Italia. Da gennaio ad agosto oltre 35mila arrivi illegali rispetto ai circa 5mila dello stesso periodo del 2019, numeri che certificano l’inadeguatezza di Lamorgese e la sua incapacità nel fermare gli sbarchi. Oltre alle dimissioni del ministro dell’Interno, la soluzione era e resta il blocco navale immediato”.

