Claudio Borghi urta David Parenzo, è polemica per la foto dei migranti: "Un insulto"

Un tweet del leghista Claudio Borghi manda su tutte le furie il giornalista David Parenzo. L’esponente del Carroccio ha pubblicato su Twitter la fotografia di una “carretta del mare” stracolma di migranti in arrivo a Lampedusa scrivendo: “Mi raccomando, in Sicilia zona gialla quindi non più di quattro al tavolo e mascherina all’aperto”. Non una battuta di spirito quanto l’intenzione di criticare la politica sugli sbarchi del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese da tempo nel mirino per la gestione degli sbarchi fuori controllo. Il post ha attirato l’attenzione e l’indignazione del giornalista David Parenzo, conduttore delle trasmissioni “In Onda” e “La Zanzara”, che ha commentato lapidario: “Questo lo trovo davvero insultante verso le persone che cercano ‘solo’ di salvarsi la vita”. Ma gli internauti si sono spaccati: chi dava ragione a Parenzo bollando Borghi come “troglodita” e chi accusava il giornalista di “ipocrisia”.

Questo lo trovo davvero insultante verso delle persone che cercano “solo” di salvarsi la vita… https://t.co/JaZRtq6F7O — David Parenzo (@DAVIDPARENZO) August 29, 2021

