Ornella Vanoni: Matteo Salvini è davvero abile. E Concita De Gregorio quasi sviene a In Onda

Il capolavoro l'ha fatto il cameramen di La7 inquadrando Concita De Gregorio nell'istante perfetto. Quando a In Onda di sabato sera Ornella Vanoni stava spiegando che Matteo Salvini secondo lei è il politico più abile che c'è, che riesce a sembrare "uno del popolo". La Vanoni ha premesso: "credo che non lo voterei, ma lo trovo davvero abile. Fa di tutto per sembrare un uomo comune, uno del popolo". E qui Concita ha un mancamento, restando a bocca aperta. Mentre David Parenzo nota: "Interessante". La Vanoni affonda il colpo: "anche il Papeete rappresenta l'uomo medio italiano, quando vede una bella donna... poi mangia il gelato... Uno del popolo. Perché il popolo segue una persona che capisce con facilità...". E niente a questo punto Concita è quasi svenuta e per riaversi ha subito cambiato argomento.

