In Onda, Ornella Vanoni non si tiene: "Colapesce e Dimartino? Toy boy di una tristezza unica"

Nonostante manchi meno di un mese ai suoi 87 anni Ornella Vanoni dimostra di essere ancora in gran forma e soprattutto di avere un’ironia più che pungente. La cantante è stata ospite nella puntata del 28 agosto di In Onda, programma di La7 sotto la conduzione di David Parenzo e Concita De Gregorio, e si è concessa per una lunga intervista. Durante la chiacchierata in studio è stata tirata fuori la canzone “Toy Boy” interpretata insieme a Colapesce e Dimartino e il cui video è stato firmato dal regista candidato all'Oscar, Luca Guadagnino. Il mito della musica italiana non si è lasciata sfuggire l’occasione per una risata sui suoi compagni di viaggio: “Colapesce e Dimartino? Toy boy di una tristezza unica. La loro forza è questa tristezza. I Toy Boy invece dovrebbero essere allegri… Lasciando stare gli scherzi sono molto carini, mi sono molto divertita”. La Vanoni si è poi scatenata e ha ballato in diretta "La voglia la pazzia l'incoscienza l’allegria" in compagnia di Elisa Fuksas - anche lei presente in studio - con la quale ha girato un film da titolo "Senza Fine”. La canzone è stata un’esplicita richiesta della De Gregorio, che l’ha definita la sua canzone preferita: un siparietto più che divertente.

