Elezioni amministrative, i sondaggi sulle grandi città: a Roma Michetti stacca tutti, centrodestra avanti anche a Torino

Sono cinque le grandi città italiane, Roma compresa, che nella tornata elettorale del 3 e del 4 ottobre conosceranno i loro nuovi sindaci o vedranno la conferma dei candidati uscenti. Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210, ha realizzato per affariitaliani.it un sondaggio per capire l’attuale situazione nelle città più importanti d’Italia e il risultato in particolare premia Enrico Michetti, candidato del centrodestra a Roma in ticket con Simonetta Matone. L’avvocato amministrativista è in testa davanti a Roberto Gualtieri del Partito Democratico - il distacco è di circa sette punti percentuali - mentre la terza posizione al primo turno andrà a Virginia Raggi, sindaca del Movimento 5 Stelle, che però ha ancora chance di recuperare terreno per sperare di andare al ballottaggio. Fuori dalle prime posizioni Carlo Calenda: il leader di Azione non ha i numeri per sperare di arrivare al testa a testa.

Guardando le altre città a Torino è in testa il candidato del centrodestra Paolo Damilano tallonato da Stefano Lo Russo del centrosinistra. Si ferma al 10% la candidata del M5S Valentina Sganga. A Milano la sfida tra il sindaco uscente Giuseppe Sala, centrosinistra, e Luca Bernardo, centrodestra, è aperta: l’attuale sindaco meneghino è di poco avanti. Appena al 5% la grillina Layla Pavone. A Bologna dovrebbe vincere al primo turno il candidato del centrosinistra e del M5S Matteo Lepore, che ha numeri ben superiori al 50%. Oltre venti punti di distacco per Fabio Battistini del centrodestra. A Napoli funziona il tandem Pd e M5S che hanno scelto Gaetano Manfredi: il candidato giallorosso non dovrebbe però riuscire a vincere al primo turno, con Catello Maresca del centrodestra al secondo posto. Terza Alessandra Clemente e soltanto quarto Antonio Bassolino.

