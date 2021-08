Salvini a tutto tondo davanti la folla di Pinzolo: bordate a Letta e Cirinnà, il reddito di cittadinanza deve sparire

28 agosto 2021 a

a

a

Matteo Salvini non risparmia bordate dal palco di Pinzolo, nell’evento organizzato dalla Lega Salvini Trentino. Davanti a una piazza Carera gremita il leader del Carroccio si è concesso per un’intervista con Mario Giordano, giornalista di Mediaset, che ha condotto l’appuntamento che nell’estate del 2020 era saltato per colpa dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus.

DRAGHI E IL QUIRINALE - “A decidere cosa farà Mario Draghi può essere solo Mario Draghi. Non posso dare giudizi anche se secondo me ha avuto pessimo gusto Enrico Letta quando detto che Draghi dovrebbe andare avanti a fare il premier fino al 2023 e non dovrebbe fare il presidente della Repubblica. La mia libera traduzione è che il Pd ha 35 aspiranti Presidenti della Repubblica e vuole togliersi dalle scatole la concorrenza di Mario Draghi. Noi lavoriamo perché il prossimo Presidente della Repubblica sia in rappresentanza di tutti, non di una parte”.

REDDITO DI CITTADINANZA - "La proposta che faremo in Parlamento è che con i soldi che si risparmiano dal Reddito di cittadinanza si rinviano le cartelle esattoriali e si conferma quota 100. Sul taglio delle tasse, sul rinvio delle cartelle esattoriali, sulla difesa di 'quota 100' e sulla rottamazione del reddito di cittadinanza conto che tutto il centrodestra sia unito. Presenteremo l'emendamento a mia prima firma, ma dobbiamo assolutamente cancellare il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza sta disincentivando il sacrificio, sta provocando lavoro nero. Pensavamo che andasse in maniera diversa, a volte si sbaglia”.

AMBIENTE E GREEN ECONOMY - "Un paese che non fa figli può essere un paese green, biodegradabile, differenziato, tutti in giro col monopattino, ma deserto, per cui si deve restituire la possibilità economica a ragazze e ragazzi di mettere al mondo dei figli. Che il figlio unico oggi sia la regola e fratellino e sorellina quasi un lusso dice che c'è qualcosa che non va nelle priorità e la green economy, e le auto elettriche, e se non hai il monopattino sei uno sfigato: va bene tutto ma io voglio un'Italia che torna scommettere sul futuro con ragazze e ragazzi che mettono al mondo dei figli. Infatti 400mila bambini nati, dato peggiore da quando esistono le statistiche, e 750mila italiani morti vuol dire avere perso una città come Firenze”.

Il veto di Salvini al Pd: per voi niente Quirinale. Chi pressa per la conferma di Mattarella

CASO CIRINNÀ - Io avevo un pesce rosso, mi sa che ho sbagliato animale. Sono sicuro che la vicenda sia frutto di un malinteso… non entro nella vicenda familiare.. ma quello che mi fa pensare a chi è un comunista serio e non alla Fedez, è stata l'intervista in cui si parla della cameriera. Cirinnà si dovrebbe dimettere perché ha offeso le lavandaie, le cuoche e le ortolane”.

LEGA AL GOVERNO - "Il governo va avanti un anno e mezzo, lo chiedo a voi: la Lega coi suoi controllori è più utile dentro o fuori? Sicuramente la vita per me sarebbe più comoda fuori, la vita dentro è più scomoda perché nell'alleanza di governo c'è Leu, hanno lo 0,18 per cento ma sono al governo con Pd e M5s, ma io credo che la Lega sia più utile dentro al governo".

L'addio eccellente e ora la delega sull'immigrazione: il pressing di Salvini su Draghi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.