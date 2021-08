Il monito di Salvini al Pd: niente Quirinale per uno dei vostri. Pressione per la conferma di Mattarella

28 agosto 2021 a

Manca sempre meno alla scadenza del mandato di Sergio Mattarella da presidente della Repubblica e i partiti politici sono sempre in movimento, consapevoli di quanto sia importante e cruciale per l’Italia la vicenda del Quirinale. Come svelato da Dagospia Matteo Salvini ha già sbarrato la strada al Partito Democratico: dalla Lega è partito il messaggio sul fatto che non saranno votati candidati Dem.

Intanto al di là delle strategie dei singoli leader politici e dei loro fedelissimi è iniziata una pressione sui partite affinché si arrivi alla riconferma di Mattarella al Colle. Tale spinta arriva dall’Europa: a Bruxelles sono consapevoli che Mario Draghi è l’unico che a Palazzo Chigi può dare le giuste garanzie sui fondi del Recovery. In tutto ciò che cosa farà Giuseppe Conte con il suo Movimento 5 Stelle? Si profila un disastro alle elezioni del prossimo 3 ottobre e quindi Giuseppi sarà costretto a rimanere in silenzio, senza la possibilità di mettersi di traverso sul Mattarella-bis. La partita è tutta aperta.

