L'elezione di Conte a capo del Movimento 5 Stelle non è valida: via ai ricorsi, nuovi guai per Giuseppi

28 agosto 2021 a

a

a

Si prospetta un autunno caldo per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. All'orizzonte non incombono solo le elezioni amministrative di ottobre - che saranno il primo vero banco di prova per le ambizioni del neopresidente pentastellato - ma anche nuove, possibili grane legali a seguito della votazione che a inizio agosto ha incoronato l'ex premier alla guida del M5S. L'Adnkronos rivela che a settembre dovrebbero partire i primi ricorsi contro il voto che ha sancito le modifiche statutarie e quello successivo sulla leadership di Conte: gruppi di attivisti hanno infatti deciso di impugnare le due votazioni, che si sono svolte sulla nuova piattaforma Sky Vote al posto di Rousseau, dalla quale il M5S ha divorziato a inizio giugno tra polemiche e veleni.Non solo il passaggio alla nuova piattaforma e presunti vizi di procedura nella convocazione dell'assemblea degli iscritti. Nel mirino dei ricorrenti ci sarebbe proprio il tema della (non) iscrizione di Conte al M5S.

Il veto di Salvini al Pd: per voi niente Quirinale. Chi pressa per la conferma di Mattarella

E chissà se è a causa di un errore o proprio per dribblare eventuali future 'rogne' giudiziarie che, alle fine di luglio il Movimento 5 Stelle ha inviato all'Associazione Rousseau una mail per chiedere l'inserimento del nome di Conte nei registri degli iscritti 5 Stelle. Sul nuovo sito infatti (movimento5stelle.eu) le nuove iscrizioni risultano momentaneamente sospese: "A breve sarà disponibile un nuovo portale di accesso che consentirà le nuove iscrizioni e altre funzionalità", si legge nelle Faq. Rousseau non avrebbe esaudito la richiesta avanzata dai pentastellati: la risposta della no profit di Casaleggio è affidata a una email automatica, nella quale viene spiegato ai 5 Stelle che Rousseau non sta più gestendo il supporto.

Dimissioni di Lamorgese e blocco navale immediato: Fratelli d'Italia tuona per gli sbarchi continui

Stando al nuovo statuto redatto dallo stesso Conte, "può essere eletto presidente ogni iscritto che presenti i requisiti di eleggibilità alla Camera dei deputati, nonché gli ulteriori requisiti fissati dal Comitato di Garanzia con apposito Regolamento". Il 6 agosto sul blog viene annunciato da Vito Crimi l'esito della voto per l'elezione di Conte come presidente del Movimento: 62.242 iscritti (il 92,8% dei partecipanti al voto) dicono sì.

Conte in imbarazzo sul reddito di cittadinanza: "Va migliorato per contrastare gli abusi"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.