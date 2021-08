Enrico Michetti sindaco, ecco la lista civica. Ci sarà anche Pippo Franco

Marcello grimaldi 28 agosto 2021 a

Enrico Michetti, candidato sindaco di Roma, ha chiuso ufficialmente la lista civica che puntellerà la sua scalata al Campidoglio annunciandolo dal suo profilo Facebook:” «Oggi è nata la Lista Civica Michetti Sindaco. Colonna portante del nostro progetto per cambiare Roma! Sarà la casa di tutti i cittadini che sognano una Capitale più pulita, più sicura e più efficiente».

Tra i nomi giornalisti televisivi, ex calciatori di Serie A, campioni della risata all’italiana. L’ultimo jolly schierato dal professore è Pippo Franco, che tenterà l’ingresso in Aula Giulio Cesare. Un secondo tentativo in politica il suo, dopo aver passato anni, con gli spettacoli e le trasmissioni televisive del Bagaglino, a fare satira sui leader dei partiti. Tra i candidati anche il giornalista Mario Mattioli, tra i primi a scendere in campo al fianco di Michetti. Voce delle telecronache di pugilato, disciplina per cui ha commentato 32 titoli mondiali e 54 europei, appassionato di pallavolo, fondatore della squadra femminile Roma pallavolo e volto storico del calcio della Rai, sarà uno dei più ascoltati consiglieri di Michetti sullo sport, in particolare sulla gestione degli impianti.

Restando in tema, un altro nome popolare che si misurerà con le preferenze sarà l’ex centrocampista dai «piedi buoni» Antonio Di Carlo. Romano doc, prodotto del vivaio giallorosso, fece tutta la trafila fino a esordire in serie A, sotto la guida di Sven Goran Eriksson, che ne apprezzava la visione di gioco e la tecnica. Oltre alla vittoria della Coppa Italia 1986, il suo momento di gloria lo visse certamente il 5 maggio 1985 a Cremona, quando rifilò una tripletta ai padroni di casa, allora allenati da Emiliano Mondonico, nel vittorioso 5-0 finale.

Dal think tank Italia Camp, da sempre vicino a posizioni moderate (in passato hanno partecipato spesso alle attività il compianto Antonio Catricalà e Gianni Letta), viene il giovane Antonio De Napoli, altro profilo squisitamente civico già annunciato nei giorni scorsi. Infine, dopo quello sullo sport, Michetti ha annunciato anche il suo piano mobilità, ribadendo alcuni punti chiave come la volontà di mantenere pubblica Atac e la necessità di reintrodurre la figura del bigliettaio.

