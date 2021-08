21 agosto 2021 a

Sembra un nuovo vero miracolo (italiano) quello di Silvio Berlusconi che con una dieta de-tox e una evidente cura solare in un solo mese sembra essere ringiovanito di venti anni oltre che visibilmente dimagrito. E' il mese che passa fra la foto-ricordo con Gigio Donnarumma che era andato a salutarlo il 18 luglio scorso dopo gli europei e prima di partire per Parigi e l'incontro con Matteo Salvini venerdì 20 agosto a villa Certosa in Sardegna.

Con il portiere della Nazionale Berlusconi era assai pallido, affaticato e anche un pizzico imbolsito. Con Salvini il Cavaliere è invece in ottima forma, abbronzatissimo, rilassato e sorridente e con giro vita evidentemente ridotto. Sembra che siano passati anni luce fra una foto e l'altra e che questo agosto per Silvio sia stato proprio di resurrezione, a differenza di quello dell'anno scorso che fece tremare chi gli stava intorno: fu in quel periodo infatti che Berlusconi contrasse il Covid, all'indomani di un incontro ferragostano con Flavio Briatore (che risultò pure lui positivo) nella stessa villa Certosa. Poco dopo venne ricoverato al San Raffaele di Milano dove se la vide proprio brutta. Ma alla fine ne uscì. Tutt'altra musica dunque questa estate per il fondatore di Forza Italia...

Nuovo miracolo di Silvio Berlusconi: in solo un mese ringiovanito di 20 anni

