"È un fotomontaggio!" Silvio Berlusconi ringiovanito scatena i sospetti del web

Il miracolo di Silvio Berlusconi che in poco più di 30 giorni ha raggiunto una forma invidiabile provoca qualche sospetto online. Il caso è quello della foto diffusa sui social dopo l'incontro tra il presidente di Forza Italia e Matteo Salvini in cui il Cav appare non solo abbronzato e sorridente, ma an che molto più asciutto rispetto a un mese fa quando si era fatto fotografare con il portiere della nazionale, Gigio Donnarumma.

Nuovo miracolo di Silvio Berlusconi: in solo un mese ringiovanito di 20 anni

La repentina remise en forme di Berlusconi ha scatenato i sospetti di un presunto fotomontaggio che cominciano a spuntare sui social e sul web. Tra i più espliciti c'è l'utente di YouTube Luca Vincitore, che su LinkedIn si qualifica come professore di economia alla Universidad Autónoma de Chihuahua (qui il suo video) .

"Si vede chiaramente intorno a Berlusconi una linea bianca, e i colori sono in contrasto con quello che c'è dietro. Non sono un fotografo ma è evidente che sia un fotomontaggio", dice Vincitore. "Un lavoro fatto bene con Photoshop, la luminosità" però tradisce il fatto che ci sia stata una manina dietro al ringiovanimento del Cav. "Posso prendere una cantonata, ma si vede troppo", dice il commentatore che cita l'articolo de Il Tempo che mette a paragone gli scatti fatti il 18 luglio accanto a Donnarumma, dopo la vittoria degli Europei, e quella con Salvini il 20 agosto come esempio di un cambio di immagine notevole da parte del Cav. "Nella prima è chiaro" che non ci siano manipolazioni, la luce è omogenea, insomma "non è un fotomontaggio". Mentre l'altra è taroccata, ipotizza Vincitore: "Se guardate i pantaloni di Berlusconi si vede chiaramente".

Nessuno dice niente del presunto fotomontaggio, continua il docente, che ipotizza un disegno dietro alla foto social, anche se non del tutto chiaro. Tutto nasce dal fatto che "Berlusconi e Salvini vogliono frenare Giorgia Meloni" con il progetto di federazione dei partiti del centrodestra, è la tesi dello youtuber. Ma "è un tentativo goffo" perché "se vanno a una fusione perderanno voti a favore di FdI". Insomma, è l'ardita analisi esposta nel video, "neanche da sinistra nessuno dice niente di questo fotomontaggio" perché il progetto di partito unico è un sicuro flop, quindi "perché mettere zizzania?".

"Perché hanno commissionato la foto artefatta?" si chiede allora il docente, che comunque ammette che potrebbe prendere una clamorosa cantonata non avendo le prove della manipolazione. "Perché fare un fotomontaggio di un incontro" tra alleati? Ma la risposta non c'è...

