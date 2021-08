Il Partito Democratico vuole il vaccino obbligatorio in bar e ristoranti: “Sarà tutto inutile senza imposizione”

25 agosto 2021 a

Il Partito Democratico spinge per rendere il vaccino obbligatorio nei posti di lavoro. A parlare in rappresentanza del Pd è Dario Stefano, Presidente Commissione Affari Europei del Senato e componente della direzione nazionale: “In vista della ripresa di settembre, urge sancire l'obbligatorietà del vaccino per il personale di ristoranti, bar e alimentari. O tutto quello fatto finora, sarà stato inutile”. Oltre al cinguettio odierno, che chiede una stratta per quei luoghi dove ai clienti è richiesto il green pass obbligatorio per consumare i pasti al chiuso, già prima di Ferragosto lo stesso Stefano aveva battuto lo stesso ferro caldo: “Il vaccino va reso obbligatorio negli ambienti di lavoro, soprattutto in alcune filiere come quella alimentare. È un tema al quale non possiamo più sfuggire. È finito il tempo del negazionismo da salotto se vogliamo proteggere la salute pubblica”. Che ne pensano gli altri partiti della maggioranza che sostiene il Governo di Mario Draghi?

In vista della ripresa di settembre, urge sancire la #obbligatorietàvaccino per il personale di ristoranti, bar e alimentari. O tutto quello fatto finora, sarà stato inutile. #Covid19 — Dario Stefàno (@DarioStefano) August 25, 2021

