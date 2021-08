Chiederò il danno d'immagine, Delmastro scambiato per Rosato. Cosa succede sul web

25 agosto 2021 a

a

a

«Mi sono svegliato una mattina e mi sono scoperto Rosato. Una delle esperienze più terrificanti della mia vita, essere associato a Italia viva». Scherza, all’Adnkronos, il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro delle Vedove, sulla avventura "social" capitatagli negli ultimi giorni.

Tutto nasce dalla partecipazione del presidente del partito renziano a "Stasera Italia" su Rete4 2 giorni fa. Rosato, che per l’occasione sfoggia un nuovo look con pizzetto, sostiene l’obbligatorietà del vaccino. La somiglianza con Delmastro fa scattare la rabbia "social" nei confronti dell’esponente di Fratelli d’Italia, accusato, tra le altre cose, «di aver cambiato idea» e «di essere passato al Pd».

"No alle costrizioni". il leghista storce il naso: “Chiedere green pass e documento danneggia i ristoranti”

«Mi hanno detto di tutto», racconta Delmastro, «ho dovuto perfino fare una foto con la mia famiglia per dimostrare che in quel momento non ero in televisione. Va bene che Italia viva è il partito Zelig, quello che più cambia idea -ironizza il deputato di Fdi - ma così è troppo. Chiamerò il presidente Rosato e gli spiegherò, "anche se ti mimetizzi non sarà per te una scialuppa di salvataggio quando l’esperienza di Italia viva sarà definitivamente terminata". Tra l’altro uno dei valori che contraddistingue Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni è proprio la coerenza. Manderò una diffida legale a Rosato, intimandogli di ripristinare la sua faccia e quindi di tagliarsi il pizzetto, visto che io ce l’ho da almeno 20 anni. E chiederò anche un danno d’immagine di alcuni milioni di euro...».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.