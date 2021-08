In Sardegna con Berlusconi, Salvini fa vedere lo stemma del Milan

21 agosto 2021 a

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha postato una foto con Silvio Berlusconi, presumibilmente a Villa Certosa, dove indossa una maglietta scura con lo stemma del Milan. Salvini stringe la mano a Berlusconi che indossa una camicia azzurra.

Nel post Salvini scrive: «Salute, sicurezza e lavoro per gli Italiani, taglio delle tasse, giustizia e burocrazia efficienti e moderne. E attenzione a quello che accade in Afghanistan, con l’impegno a combattere il terrorismo islamico, a garantire accoglienza a donne e bambini in fuga, a contrastare i trafficanti di uomini, droga e armi».

