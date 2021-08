Matteo Salvini e il fotomontaggio choc: "Capo dei talebani padani?". Il leader della Lega svergogna l'assessore Pd

Giada Oricchio 19 agosto 2021 a

“Io ritratto come mullah Ommemerd, capo dei talebani? Provo pena, non è divertente”. Matteo Salvini replica a Claudio Mazzanti, l’assessore Pd del comune di Bologna, che ha condiviso sulla propria pagina Facebook un fotomontaggio di Salvini vestito come un talebano e con la scritta: “Questo è il mullah Ommemerd capo dei talebani padani”.

Un post di pessimo gusto che ha provocato la richiesta di dimissioni da parte del centrodestra e l’indignazione dei cittadini. Salvini ha pubblicato la foto sui suoi canali social commentando: “Assessore del PD a Bologna. Pensa di far ridere, a me fa solo pena”. Un passo falso per l’esponente del partito democratico considerando che è in corso la campagna elettorale per le amministrative.

Assessore del PD di Bologna. Pensa di far ridere, a me fa solo pena. pic.twitter.com/Z8mWvlqA2J — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 18, 2021

Oggi, giovedì 19 agosto, l’ex Ministro dell’Interno, in collegamento con “Morning News”, il talk sull’attualità del mattino di Canale 5, ha condannato lapidario il gesto di Mazzanti: “Faccio vedere una foto a chi è a casa a proposito di Afghanistan. Su tutto si può fare ironia e io ci sono abituato, ma non su quello che succede in quel paese dove la gente muore per mano dei terroristi islamici. Ecco, ieri mi hanno girato via Instagram la foto che un assessore del Pd ha rilanciato e che mi ritrae come il mullah. Ecco, scherzate su tutto, attaccatemi su tutto ma non su questa roba qua. Attaccami su quello che vuoi se non ti sto simpatico, ma siccome questa è gente che sta ammazzando e sparando, non mi sembra intelligente da parte di un assessore comunale che rappresenta tutti i bolognesi, non solo quelli di sinistra, scherzare su qualcosa che sta accadendo in Afghanistan”. E la conduttrice Simona Brachetti ha fatto sponda sottolineando: “Queste offese sono gravi”.

