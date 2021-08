"Con le buone o con le cattive", la minaccia di Bassetti sui vaccini

20 agosto 2021 a

a

a

La puntata di “In Onda” di venerdì 20 agosto apre con dei collegamenti musicali di grande prestigio. Dalle polemiche di chi non accetta le restrizioni in vigore per il settore agli esempi più virtuosi. Ospiti del talk show di David Parenzo e Concita De Gregorio, in onda su La 7, sono Edoardo Bennato e i Negrita. Questi ultimi nello specifico hanno lamentato l’ipocrisia delle regole per i concerti dal vivo, sottolineando la totale non curanza invece, nel caso dei mezzi di trasporto, fonte di contagio ormai nota.

A commentare le parole degli artisti in collegamento dall’Etruria Eco Festival 2021 è Matteo Bassetti. L’infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova è intervenuto in merito così: “Condivido che bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno, è già tanto che questa estate si sia potuti tornare a fare dei concerti. Però la sicurezza ci deve essere non solo all’interno della struttura ma anche fuori. Almeno questo è un primo passo, quando arriveremo con le buone o le cattive a vaccinare almeno il 90 % della popolazione, allora sì che si potranno levare molte delle restrizioni attualmente in vigore”. Poi procede con una proposta per il green pass, uno strumento utile solo nel caso di chi si è vaccinato: “Non sappiamo se chi ha fatto il tampone, siccome si parla di un tempo nelle precedenti 48 ore, potrebbe anche essere una fase diciamo di incubazione, per cui potrebbe non essere positivo due giorni prima e diventarlo due giorni dopo. Io credo che noi dobbiamo andare nella direzione che il green pass si ottiene unicamente con la vaccinazione, lasciando la possibilità di fare il tampone unicamente a chi non si può vaccinare”.

Bassetti va in vacanza. L'unica controindicazione, la confessione

Infine, conclude con la profezia per il prossimo inverno: “Questo è quello verso il quale noi dobbiamo andare, il che vuol dire alla fine fondamentalmente obbligo vaccinale. È l'unico strumento che avremo e che abbiamo per affrontare un autunno-inverno che sennò sarà caldissimo ma veramente caldissimo, attenzione”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.