Stasera Italia, "morti Covid vaccinati?" Matteo Bassetti perde la pazienza: "Basta con il bollettino terroristico"

Il bollettino giornaliero sui contagi e le vittime del Covid-19 fa perdere la pazienza al professor Matteo Bassetti, infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova che, durante il talk “Stasera Italia News” su Rete 4, lo definisce “terroristico”. Alla domanda della conduttrice Veronica Gentili: “I 54 morti di oggi erano tutti non vaccinati? Lei lo sa? Ci può rispondere?”, Bassetti ha cominciato una lunga filippica: “Non lo so, ma il report che facciamo da un anno e mezzo con il numero di contagiati e ricoverati senza alcuna differenziazione tra quanti sono intubati, quanti sono gravi, ne potremmo fare volentieri a meno. Io da medico ne farei a meno e credo anche gli italiani. E’ inutile continuare a dare il numero dei positivi che non significa assolutamente nulla perché dentro ci sono persone che hanno cariche virali diverse, non vaccinati, vaccinati che probabilmente non infettano nessuno. Che senso ha dare il numero dei positivi? Siamo rimasti uno degli ultimi paesi al mondo a farlo!”.

Ed ecco cosa si dovrebbe fare secondo Bassetti: “Avrebbe più senso quanta gente va in ospedale e di questi quanti sono vaccinati e quanti non lo sono e lo stesso tra i decessi. Questa sarebbe un’informazione corretta e non fine a se stessa. Sembra tanto un’informazione che ormai si fa e si deve continuare a fare. Io credo che sarebbe un buon messaggio se i giornali e le televisioni la finissero col bollettino terroristico della sera con il numero dei positivi che da medico vi dico non ha alcun significato. Zero!”.

"Comunicare ogni sera il numero dei positivi è un bollettino terroristico con nessun significato, bisogna smetterla"@MatteoBassetti1 a #Staseraitalia pic.twitter.com/7Oy6sdxvxs — Stasera Italia (@StaseraItalia) August 17, 2021

