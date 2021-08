Matteo Bassetti in vacanza al mare. L'unica controindicazione, la confessione del prof.

12 agosto 2021 a

Matteo Bassetti prova ad andare in vacanza e si concede un giorno di relax al mare. Il direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova ormai è famoso quanto gli influencer: da quando è esplosa la pandemia di coronavirus l'infettivologo è diventata una presenza fissa in televisione dove porta avanti la sua battaglia contro i no vax che lo hanno perfino minacciato di morte. Ma negli ultimi giorni il medico è finito nel mirino anche per le accuse di essere diventato testimonial di una sartoria, circostanza che gli è costata l'accuse pesantissima del Codacons: "Come ci possiamo fidare di lui?" hanno denunciato dall'associazione consumatori.

Ma il prof. si è concesso un momento di pausa al mare con la moglie e ha tenuto a farcelo sapere pubblicando lui stesso la foto in costume al mare, un'immagine inedita del medico. "Sole, mare, lettura del Corsera e racchettoni con mia moglie… non fosse per il trillo continuo del telefono sembrerebbe vacanza" commenta sotto la sua foto l'infettivologo. L'unica controindicazione? Il lavoro di dottore ai tempi del Covid.

