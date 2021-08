Arriveremo all'obbligo, la profezia di Pregliasco sui vaccini

13 agosto 2021 a

Arriveremo al vaccino obbligatorio. Fabrizio Pregliasco, docente dell’Università Statale di Milano, non ha dubbi e ritiene che l'unica strada per sconfiggere il virus sia introdurre l'obbligatorietà delle dosi. Anche su questo si è parlato nel corso di Stasera Italia condotto da Veronica Gentili.

"Prima o poi si dovrà arrivare all'estremo della obbligatorietà - ha detto in studio Pregliasco - Già esiste l'obbligo dei vaccini per i bambini e nella fascia dell'infanzia ci sono stati ottimi risultati di copertura". Poi il virologo ha parlato dei problemi provocati da chi non si vaccina. "E' un disastro - ha aggiunto - Il 10% della popolazione non si vaccina e questo provocherà enormi problemi soprattutto anche nell'assistenza ai pazienti affetti dalle altre patologie".

Poi Pregliasco ha sottolineato i risultati del vaccino. "Riduce la mortalità del 96% e i ricoveri in terapia intensiva di oltre il 97% - ha concluso - Insomma i vaccini non proteggono al 100%, non sono uno schermo totale. Ma sono importanti".

