Morti, ricoveri e 10mila casi al giorno, Pregliasco stronca le vacanze: la previsione

Si aspetta un incremento che "arriverà forse a 10.000 casi al giorno", il virologo Fabrizio Pregliasco. Previsioni fosche che prendono il la dall'aumento dei contagi "ormai piuttosto imponente da più di una settimana" che "evidenzia come l`Italia stia percorrendo la situazione che già vediamo in Inghilterra e Israele, dove le aperture più anticipate hanno facilitato la diffusione, in particolare della variante Delta".

Il docente dell'Università Statale di Milano è intervenuto al Gr1 Rai per commentare le parole del capo dei virologi Usa e consigliere della Casa Bianca, Anthony Fauci, sulla reintroduzione in America dell'obbligo di mascherine al chiuso. "La variante Delta del coronavirus può contagiare anche le persone che sono state vaccinate e queste possono a loro volta trasmettere il virus ad altri", le parole di Fauci. "Ha ribadito ciò che ormai è un`evidenza, cioè che la variante Delta ha caratteristiche di maggiore contagiosità ma che, seppur il vaccino può in qualche modo essere 'bucato' da questa variante risulta ancora essere molto efficace per evitare casi gravissimi", spiega Pregliasco.

Tornando ai "diecimila contagi al giorno", Pregliasco ha ribadito quento detto due giorni fa, quando ha affermato: "L'estate? La vedo male. Il problema è che c'è una crescita esponenziale dei contagi, è una rampa che poi sale. Lo scenario secondo me è che si arrivi almeno a 10mila casi giornalieri nel breve, con una tendenza ulteriore alla crescita in funzione del fatto che c'è un'eclissi ulteriore di coscienza tra le persone, oltre a quella che c'è stata per gli Europei di calcio, e per lo stile di disattenzione continua che si vede tra i no-vax e che preoccupa".

Una "eclissi di coscienza" con le ferei che entrano nel vivo. "Certamente ci sono nuvole all’orizzonte delle vacanze. Come previsto stiamo assistendo al film che in altre nazioni già hanno visto. È destino, aumentando la vita sociale e i contatti con la nuova variante, che ha la stessa contagiosità della varicella che accada quello che stiamo vedendo", ribadisce Pregliasco all’Adnkronos Salute. "Purtroppo non sarà altro che un incremento continuo. Io spero - dice il virologo - che ci sia questa continua efficacia della vaccinazione che ci permetta una mitigazione, che stoppi un po'".

"I ricoveri aumenteranno e poi accumulandosi i casi, che via via sappiamo che si stanno accumulando - è la previsione di Pregliasco - arriveranno anche i morti che sappiamo arrivare sempre in una fase successiva alla malattia".

