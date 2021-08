Toglietevi dalla testa di sostenerlo, Gasparri si sfoga su Palamara

11 agosto 2021 a

«Leggo su un giornale un titolo certamente privo di fondamento. Il centrodestra non ha alcuna intenzione di sostenere uno come Palamara nel collegio di Primavalle di Roma dove si voterà per le elezioni suppletive per la Camera. Palamara ha contribuito a squarciare un velo di verità ma è un pentito, perché le malefatte che oggi contesta, le ha compiute in prima persona insieme a tanti procuratori e personaggi che ha chiamato in causa. Palamara è utile perché fa capire il degrado della magistratura. Ma deve restare in un angolo e rispondere solo in tribunale». Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

«La politica, avevo già detto commentando la sua ridicola e patetica discesa in campo, non è - prosegue - una discarica per i reietti delle altre categorie. Palamara è stato giustamente cacciato dalla magistratura ma dopo di lui, grazie alle sue affermazioni, vagoni interi di magistrati dovevano essere cacciati come lui. Ma non per andare in Parlamento. Palamara rappresenta l’esatto opposto di ciò che il centrodestra propone agli italiani. Palamara è sepolto da una montagna di vergogna sotto la quale deve rimanere a vita».

