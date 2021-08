Ecco perché il senatore Gasparri diprezza la Cina

11 agosto 2021 a

a

a

“Niente scuse alla Cina”. In un’intervista al Corriere della Sera, il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri che in un tweet aveva attaccato il paese scrivendo che “è la vergogna del mondo e un dovere disprezzarla”.

Gasparri gode per la Cina superata dagli Usa: vergogna del mondo, un dovere disprezzarla

Il politico ha chiarito il suo pensiero: “Alle Olimpiadi di Tokyo, gli Usa hanno superato la Cina nel medagliere e ho fatto una battuta”. L’ambasciata cinese però ha parlato di “istigazione all’odio” e ha chiesto scuse ufficiali, ma Gasparri ribadisce: “Non ho niente di cui scusarmi! La Cina nega tutti i diritti al proprio popolo, non pratica la democrazia, non si vota, si pratica la pena di morte. Non ci sono diritti sociali e sindacali, fanno concorrenza sleale, clonano prodotti e praticano contraffazione, fanno concorrenza sleale, sono un pericolo sotto il profilo cyber e non hanno collaborato in modo esaustivo per chiarire l’origine e la diffusione del Covid. Che altro devono fare per meritare il biasimo?”.

"Si sono offesi? Li sfido a un dibattito". Gasparri senza paura, insiste con la guerra alla Cina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.