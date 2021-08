Tokyo2020, Gasparri gode per la Cina superata dagli Usa: vergogna del mondo, un dovere disprezzarla

08 agosto 2021 a

a

a

Con 39 ori e 113 medaglie complessive gli Stati Uniti hanno ottenuto il primo posto nel medagliere delle Olimpiadi di Tokyo2020. Una beffa all'ultimo secondo per la Cina, ferma a 38 ori, appena uno in meno rispetto agli statunitensi. Il risultato dei giochi olimpici fa godere Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, che di certo non le manda a dire a Pechino: "Bene che nel medagliere delle Olimpiadi gli Usa superino la Cina che diffonde virus e inquina il pianeta. La Cina è la vergogna del mondo. Un dovere disprezzare la Cina”. Non l’ha di certo toccata piano.

Bene che nel medagliere delle #Olimpiadi gli #Usa superino la #Cina che diffonde virus e inquina il pianeta. La #Cina è la vergogna del mondo. Un dovere disprezzare la Cina pic.twitter.com/btfLraNYPF — Maurizio Gasparri (@gasparripdl) August 8, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.